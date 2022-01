கொரோனா மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆகும்.. ஆனால் ஒரு குட்நியூஸ்.. அமெரிக்க சைன்டிஸ்ட் சொன்ன செம விஷயம்!

New York

நியூயார்க்: ஓமிக்ரான் அலை பல நாடுகளில் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ள நிலையில் கொரோனா பெருந்தொற்று குறித்து நல்ல செய்தி ஒன்றை அமெரிக்க மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா கேஸ்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உலகம் முழுக்க குறைய தொடங்கி உள்ளது. பல நாடுகளில் மூன்றாம் அலை முடியும் தருவாயை எட்டியுள்ளது. உலகம் முழுக்க இதுவரை 373,105,517 பேர் கொரோனா காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

உலகம் முழுக்க 5,676,113 பேர் பலியாகி உள்ளனர். தற்போது ஓமிக்ரான் பரவலை அடுத்து 72,754,755 பேர் ஆக்டிவ் நோயாளிகளாக உலகம் முழுக்க உள்ளனர். 294,674,649 பேர் இதுவரை கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்து உள்ளனர்.

Coronavirus may return in future but not the pandemic says US Scientist in his paper.