கோவிட் தடுப்பூசி போடாதவர்களுக்கே அனுமதி.. மீண்டும் சர்ச்சையில் சிக்கிய அமெரிக்கஉணவகம்

நியூயார்க்: கலிபோர்னியாவில் உள்ள உணவகம் ஒன்று கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளாதவர்களை மட்டுமே அனுமதித்து வருகிறது.

கடந்த ஆண்டு சீனாவில் உருவான கொரோனா வைரஸ் இன்னனும் உலகை உலுக்கி வருகிறது. கொத்து கொத்தாக மனிதர்கள் இறப்பதை கண்டு மனித இனமே அதிர்ச்சியில் உறைந்து போய் உள்ளது.

தடுப்பூசிகள் வந்த பிறகே மக்கள் கொஞ்சம் நிம்மதி பெருமூச்சுவிட ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். கொரோனாவை எதிர்கொள்ள தங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் பேராயுதமாக தடுப்பூசிகளை தான் மக்கள் நம்புகின்றனர்.

The Basilico’s Pasta E Vino restaurant in Huntington Beach, California is serving only those who are showing proof of being unvaccinated. The Italian restaurant, which previously made headlines for its anti-mask policy, declared the new rule on a sign on its window. It has now gone viral and prompted strong negative reactions from netizens.