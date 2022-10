ஸ்கூபி டூ தொடரில் வரும் 'வெல்மா' கேரக்டர் லெஸ்பியன்? - வெளிப்படுத்திய கடைசி படம்.. கொண்டாடிய கூகுள்!

New York

நியூயார்க்: உலகின் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற குழந்தைகள் கார்ட்டூன் தொடரான 'ஸ்கூபி-டூ' தனது ரகசியம் ஒன்றை தற்போது வெளிப்படையாக பகிரங்கப்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த 1969ஆம் ஆண்டு ஒளிபரப்பப்பட்ட இந்த தொடர் தற்போது வரை குழந்தைகள் மட்டுமல்லாது இளைஞர்கள், பெரியவர்களையும் பெரிய அளவில் கவர்ந்துள்ளது.

பலர் இந்த தொடரின் தீவிர ரசிகர்களாக மாறியுள்ளனர். இவ்வாறு இருக்கையில் இந்த தொடரில் வரும் 'வெல்மா' கதாபாத்திரம் 'லெஸ்பியன்' என தெரியவந்துள்ளது.

English summary

The world's most popular children's cartoon series 'Scooby-Doo' has now revealed one of its secrets. This series, which was broadcast in the year 1969, has attracted many people. In this way, the character of 'Velma' in this series has come to be known as a 'lesbian'.