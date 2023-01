வேற லெவல்! கலக்கும் நித்தியானந்தா! கைலாசாவை அங்கீகரித்தது அமெரிக்கா! புதிய ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தானது

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: கைலாசா குறித்து தொடர் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வந்த சர்ச்சை சாமியார் நித்தியானந்தா, தற்போது கைலாசா-அமெரிக்கா இடையே இருதரப்பு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார். இதன் மூலம் அமெரிக்கா கைலாசாவை அங்கீகரித்துள்ளது.

இந்த ஒப்பந்தம் அமெரிக்காவின் நீயூ ஜெர்சியில் உள்ள நெவார்க் நகர மண்டபத்தில் நடைபெற்றுள்ளது. அமெரிக்காவின் மரபுபடி அந்நாட்டுடன் வேறு ஒரு நாடு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்கிறது எனில் அந்நாட்டின் தேசிய கொடி ஏற்றப்பட்டு, தேசிய கீதம் பாடப்படும். அந்த வகையில் நெவார்க் நகர மண்டபத்தில் கைலாசாவின் கொடி ஏற்றப்பட்டு தேசிய கீதம் பாடப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த நித்தியானந்தா சிறுவயது முதல் ஆன்மீகத்தில் கொண்ட நாட்டம் காரணமாக பிரபலமான சாமியாராக உருவானார். இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டின் மிக பழமையான சைவ மடாலயங்களில் ஒன்றான மதுரை ஆதீன மடத்தின் இளைய பீடாதிபதியாக கடந்த 2012ம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டார். ஆனால் இவருக்கு முன்பிருந்தே பலர் இறைப்பணியாற்றி வந்திருந்த நிலையில் இவரை இளைய பீடாதிபதியாக அறிவித்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Controversial preacher Nityananda, who has been making frequent announcements about Kailasa, has now said that a bilateral agreement has been made between Kailasa and the United States. By this the USA has recognized Kailasa.