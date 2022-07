மீண்டும் மீண்டுமா? கழிவறைக்கு போனவருக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி... அப்படியே யு டர்ன் போட்டு.. ஓட்டம்!

New York

oi-Karthi Ramu

நியூயார்க்: அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் கழிவறைக்கு சென்ற ஒருவர் போன வேகத்திலேயே திரும்பி வந்துள்ளார். இனிமேல் கழிவறை பயன்படுத்தவே நான் யோசிப்பேன் என்று அந்த நபர் திகிலுடன் தெரிவித்துள்ளார்.. அப்படி என்ன நடந்தது?

அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள ஹாலிவுட் பகுதியை சேர்ந்தவர் புரூஸ் பிளேயர், இவர் அவசர அவசரமாக விலங்குகளை பிடிக்கும் மையத்திற்கு போன் செய்துள்ளார். பதறியடித்துக்கொண்டு வந்த அவர்கள் புரூஸின் வீட்டிற்குள் சென்று பார்த்துள்ளனர்.

கழிவறை செல்வதாக சொன்ன மாணவி.. கல்யாணம் முடித்து வந்ததால் அதிர்ந்த பெற்றோர்! போக்சோவில் 3 பேர் கைது

English summary

A man in Florida has encountered an iguana in his toilet for the third time. Due to this, he expressed fear about using the toilet regularly.