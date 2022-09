'தேங்க்யூ' சொல்ல மாட்டீங்களானு கேட்டது குத்தமாய்யா? இதுக்கு கூடவா கொலை பண்ணுவீங்க.. பகீர் சம்பவம்

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: 'என்ன பாஸ் தேங்க்யூ சொல்ல மாட்டீங்களா' என சாதாரணமாக கேட்ட ஒருவர், கண்மூடித்தனமாக குத்திக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அமெரிக்காவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வர வர மனிதர்களிடத்தில் பொறுமை என்ற குணமே இல்லாமல் போய்விட்டதாகவே தெரிகிறது. சாதாரண விஷயங்கள் கூட வன்முறையிலும், கொலையிலும் சென்று முடிந்து விடுகின்றன. இந்த நாடு அந்த நாடு என பாரபட்சம் ஏதும் இல்லாமல், உலகம் முழுவதுமே இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அரங்கேறிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன.

அதுவும், இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் தற்போது அமெரிக்கா, பிரிட்டன் போன்ற மேலை நாடுகளில் அதிக அளவில் நடைபெறுகின்றன. பதவி உயர்வு தராததால் தனது முதலாளியின் குடும்பத்தையே கொலை செய்த பணியாளர்; தான் கார் நிறுத்தும் இடத்தில் வேறொருவர் கார் நிறுத்தியதால் காருடன் அவரை எரித்துக் கொன்ற நபர் என சிறிது கூட பொறுமையும், சகிப்புத்தன்மையும் இல்லாமல் நடக்கும் கொலைகள் அந்நாடுகளில் அதிகரித்து விட்டன.

அந்த வகையில், அமெரிக்காவில் நேற்று ஒரு மோசமான வன்முறை சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. அதுகுறித்து விபரம் வருமாறு:

