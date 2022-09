நோ ரீல்ஸ்...நோ போஸ்ட்...நள்ளிரவில் ஏரோப்ளேன் மோடுக்கு போன இன்ஸ்டாகிராம் பயனாளிகள்! காரணம் இதுதான்

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: பிரபல சமூக வலைத்தளமான இன்ஸ்டாகிராம் நேற்றிரவு திடீரென முடங்கியதால் டிவிட்டரில் InstagramDown எனும் ஹாஷ் டேக் டிரென்டானது.

இதற்கான காரணம் என்ன என்று இதுவரை தெரியாத நிலையில், உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இந்த பாதிப்பை பயனாளர்கள் உணர்ந்துள்ளனர்.

அதேபோல iOS மற்றும் Android என இரண்டு பயனாளர்களையும் இது பாதித்ததன் காரணமாக பலர் இன்ஸ்டாகிராம்-க்கு பதிலாக டிவிட்டரை பரிந்துரைப்பதை போன்று மீம்ஸ்களை பகிர்ந்தனர்.

இன்ஸ்டாகிராம் புகைப்படங்களால் ஏற்பட்ட சர்ச்சை: ஆசிரியரை பணி நீக்கம் செய்ய வைத்த பல்கலைக்கழகம்

English summary

The hashtag InstagramDown trended on Twitter after the popular social networking site Instagram suddenly went down last night. While the cause of this is not yet known, users in various parts of the world are experiencing this vulnerability. It also affected both iOS and Android users, with many sharing memes suggesting Twitter instead of Instagram.