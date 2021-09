கோடநாடு எஸ்டேட்டில் 'அன்று' கரண்ட் கட்டானது எப்படி? பின்னணியில் யார்? மேலும் 4 தனிப்படைகள் அமைப்பு

Nilgiris

oi-Veerakumar

ஊட்டி: கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கு தொடர்பாக இன்று மேலும் புதிதாக 4 தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. இந்த 4 தனிப்படைகள் உடன் சேர்த்து மொத்தம் 5 தனிப்படைகள் இந்த வழக்கில் தனித்தனி கோணங்களில் தீவிர விசாரணை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளன.

குறிப்பாக சம்பவம் நடைபெற்ற கோடநாடு எஸ்டேட் பகுதியில் மின்சாரம் துண்டிப்பு நடந்தது எப்படி என்ற கோணத்தில் தீவிர விசாரணை துவங்கப்பட்டு இருக்கிறது.

கோடநாடு கொலை வழக்கு தற்போது மிகவும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக நேற்று ஒரு தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு விசாரணை முடுக்கி விடப்பட்டது.

English summary

Four more special police team have been formed today in connection with the Kodanad murder and robbery case. A total of 5 special forces are planning to conduct intensive investigation in this case from separate angles.In particular, a serious investigation has been launched into how the power outage took place in the Kodanad estate area where the incident took place.