Nilgiris

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

நீலகிரி : உதகையில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தளங்களில் ஒன்றான தொட்டபெட்டா மண்சரிவு காரணமாக 10 மாதங்களாக மூடப்பட்டிருந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

ஊட்டிக்கு டூர் போறீங்களா? உங்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ் - தொட்டபெட்டா சிகரம் மீண்டும் திறப்பு

சர்வதேச சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றான நீலகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சுற்றுலா தலங்களை கண்டு ரசிக்க தமிழகத்தின் பிற பகுதிகள் மட்டுமல்லாமல் கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் நீலகிரிக்கு வந்து இயற்கையின் பேரழகை ரசித்துச் செல்கின்றனர்.

இங்கு அமைந்துள்ள மலைகளின் இளவரசி என்று அழைக்கப்படும் ஊட்டியில் தமிழகத்திலேயே மிக உயரமான சிகரம் என்று அழைக்கப்படும் தொட்டபெட்டா மலைச் சிகரத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் நாளொன்று பல்லாயிரக்கணக்கானோர் வருகை தருகின்றனர்.

English summary

Dodabetta, one of the major tourist sites in Ooty, which was closed for 10 months due to landslides, has reopened today