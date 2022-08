அதி கனமழை எச்சரிக்கை.. நீலகிரி, வால்பாறையில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

Nilgiris

oi-Jeyalakshmi C

நீலகிரி: நீலகிரி உள்பட சில மாவட்டங்களில் அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. அதி கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக நீலகிரியில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. இந்த ஆண்டு தென்மேற்குப் பருவமழையானது இயல்பை விட 94 சதவிகிதம் அதிகம் பெய்துள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தேனி, திண்டுக்கல், திருப்பூர் மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை முதல் அதி கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Meteorological Department has warned that some districts including the Nilgiris are likely to receive very heavy rains. The District Collector has ordered a holiday for schools and colleges in the Nilgiris today due to heavy rain warning.