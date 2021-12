புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது... நீலகிரியில் கடும் பனிப்பொழிவு - 0 டிகிரியான வெப்பநிலை

Nilgiris

oi-Jeyalakshmi C

உதகை: பூஜ்ஜிய டிகிரி உறைபனி… குளிரை சமாளிக்க முடியாமல் திணறும் மக்கள்!

நீலகிரி: உதகமண்டலத்தில் கடும் பனிப்பொழிவு நீடிக்கிறது. உறைபனியால் தேயிலை தோட்டங்களில் உள்ள செடிகள் கருகத் துவங்கியுள்ளன. உதகையில் தலைகுந்தா, பைக்காரா, கிளன்மார்கன், அவலாஞ்சி, அப்பர்பவானி போன்ற பகுதிகளில் வெப்பநிலை 0 டிகிரி செல்சியசாக பதிவாகியுள்ளது. பச்சை புல்வெளிகளில் வெள்ளை நிற கம்பளம் போர்த்தியதுபோல் காட்சியளிப்பதைப் பார்த்து சுற்றுலா பயணிகள் ரசித்து வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை சற்றே ஓய்ந்துள்ளது. அதிகாலையில் கடும் குளிர் நிலவுகிறது. பகலில் வெயிலடித்தாலும் மாலையில் குளிர் நீடிக்கிறது.

நீலகிரியில் கடந்த 6 மாதங்களாக மழை பெய்து வந்த நிலையில் கடந்த 10 நாட்களுக்கு மேலாக பனிப்பொழிவு அதிகரித்துள்ளது. ஊட்டி அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் அதிகபட்சமாக 17 டிகிரி செல்சியசும், குறைந்தபட்சம் 1 டிகிரி செல்சியசும் பதிவாகியிருந்தது.

English summary

Heavy snowfall continues in the tropics. The plants in the tea gardens have begun to mature due to the frost. Temperatures of 0 degrees Celsius were recorded in Udagai, Talakunda, Bikara, Glenmargan, Avalanche and Apparbhavani. Tourists enjoy the view of the white carpet wrapped around the green meadows.