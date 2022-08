காதலனால் கர்ப்பம்.. வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்ததால் விபரீதம்.. பெற்றோர் தான் காரணமா? போலீஸ் விசாரணை

Nilgiris

நீலகிரி: கூடலூர் நிமினி வயல் பகுதியில் காதலனால் கர்ப்பமடைந்த பெண்ணுக்கு அவரது பெற்றோர் வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்ததால் தாயும் குழந்தையும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள நிமினி வயல் பகுதியில் வசித்து வருபவர் தேவன். இவரது மனைவி லட்சுமி. கூலித் தெழிலாளர்கள்.

கணவன் மனைவி இருவரும் கூலி வேலை பார்த்து வருகின்றனர். இவர்களது மகள் பிரியா( வயது 21). இவருக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை.

A woman who was pregnant by her boyfriend in Nimini Vyal area of Kudalur died tragically after her parents gave birth to her at home. Police are investigating in this regard.