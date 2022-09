ஆ.ராசாவுக்கு எதிர்ப்பு - இந்து முன்னணி “பந்த்”.. கடையை திறந்த “ரஹீம்” - கல்வீசிய கும்பலால் பதற்றம்

Nilgiris

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

நீலகிரி: நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசாவை கண்டித்து இந்து முன்னணி அமைப்பினர் சார்பில் நீலகிரி மாவட்டம் முழுவதும் இன்று ஒரு நாள் முழு கடையடைப்பு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அடைக்கப்படாத கடையின் மீது மர்ம கும்பல் கல்வீச்சில் ஈடுபட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்து மக்களை இழிவாக பேசியதாக நீலகிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசாவை கண்டித்து நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட உதகை, கூடலூர், குன்னூர், மேட்டுப்பாளையம், பவானிசாகர், அன்னூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இந்து முன்னனி சார்பில் இன்று ஒரு நாள் முழு கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.

இதனை அடுத்து இன்று நீலகிரி மாவட்டம் முழுவதும் 50 சதவீத கடைகள் திறந்தும், 50 சதவீத கடைகள் அடைத்தும் வைக்கப்பட்டன. இதற்காக இன்று காலை முதல் நீலகிரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆஸிஸ் ராவத் தலைமையில் 850க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பலத்த பாதுகாப்பு மற்றும் ரோந்து பணிகளில் ஈடுபட்டனர்.

ஆ.ராசாவுக்கு சப்போர்ட்டாக வந்த தபெதிக.. கொச்சைப்படுத்தினால் மனுதர்ம எரிப்பு போராட்டம்.. வார்னிங்!

English summary

Stone pelted against shop owner in Nilgris for opening shop and boycott the strike by Hindu Munnani. Day long strike for shops will be held today in Nilgiri district on behalf of the Hindu Munnani to condemn DMK Member of Parliament A.Raja, a gang pelted stones on a shop that was not closed, which has caused a sensation.