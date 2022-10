தமிழகம் தான் முதலிடம்! மத்திய பாஜக அமைச்சர் எல்.முருகன் பெருமிதம்! என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

Nilgiris

oi-Rajkumar R

நீலகிரி: பெண்களுக்கான முத்ரா கடன் உதவி வழங்கும் திட்டத்தில், இந்தியாவிலேயே தமிழகம் முதன்மை மாநிலமாக திகழ்வதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணை அமைச்சர் எல். முருகன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார். பழங்குடியினர் உற்பத்தி செய்யும் கலைப் பொருட்களை வெளிநாடுகளிலும் விற்பனை செய்ய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.

தமிழகத்தில் பாஜக-வை வலுவாக காலூன்றும் வகையில், அக்கட்சியினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மத்திய அரசின் சாதனைகளை அக்கட்சியினர் தமிழகம் முழுவதும் மக்களிடம் கொண்டு செல்லும் நடவடிக்கையிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அதன் ஒருபகுதியாக, மத்திய அரசின் திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து தமிழகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு மாவட்டம் வாரியாக கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 15ம் தேதியிலிருந்து துறை சார்ந்த மத்திய அமைச்சர்கள் சார்பில் ஆய்வு மேற்கொண்டும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியும் வருகின்றனர்.

English summary

Union Joint Minister L. Murugan said that Tamil Nadu is at the top in the country in Mudra loan assistance scheme for women.