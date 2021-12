காதல் திருமணங்களை தடுக்கத்தான் பெண்களின் திருமண வயது உயர்த்தப்படுகிறது! சொல்வது ஜனநாயக மாதர் சங்கம்

Nilgiris

oi-Veerakumar

ஊட்டி: பெண்கள் திருமண வயதை உயர்த்த ஜனநாயக மாதர் சங்கம் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு அவர்கள் கூறும் காரணம் கவனிக்க வேண்டிய அம்சமாக உள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் ஜனநாயக மாதர் சங்க பேரவைக் கூட்டம் மாவட்டக்குழு உறுப்பினர் ஜெயமோள் தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றது.

யூ டியூபர் கிஷோர் கே சுவாமி மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து.. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

நீலகிரி மாவட்ட தலைவர் லீலா வாசு, உரையாற்றினார். பிறகு, ஜனநாயக மாதர் சங்க மாநில பொதுச்செயலாளர் சுகந்தி கூறுகையில் திருமண வயது தொடர்பான விவகாரம் வந்தது.

English summary

Woman marriage age: The union government has try to raise the age of marriage for women to prevent love marriages and caste mixed marriages. So this law should be withdrawn, says Democratic Women's Association.