வெறும் 4 நாள்.. குஜராத்தில் அறுந்த கேபிள் பாலத்தால் 32 பேர் பலி.. விபத்து நடந்தது எப்படி? ஷாக் தகவல்

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: குஜராத்தில் உள்ள மோர்பி நகரில் கேபிள் பாலம் அறுந்து விழுந்து 32 பேர் பலியான நிலையில் தொடர்ந்து மீட்பு பணி நடைபெற்று வருகிறது. மோர்பி கேபிள் பாலம் புனரமைக்கப்பட்டு திறக்கப்பட்ட 4 நாளில் இந்த கோர விபத்து நடந்துள்ளதும், பாலத்துக்கு பிட்னஸ் சான்று வழங்கப்படாமல் திறக்கப்பட்டதாகவும் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

குஜராத்தில் மோர்பி நகரில் மச்சு ஆறு செல்கிறது. இந்த ஆற்றின் இருபுறமும் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இதனால் ஆற்றின் குறுக்காக கேபிள் பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

குஜராத்தில் உள்ள பிரபலமான பாலங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். இதனால் மோர்பி நகருக்கு செல்பவர்கள் இந்த பாலத்தை பார்த்து செல்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

பயங்கரம்.. குஜராத்தில் 32 பேரின் உயிரை குடித்த ஆறு.. சட்டென அறுந்து விழுந்த கேபிள் பாலத்தால் சோகம்

English summary

The rescue operation is going on after the cable bridge collapsed in Morbi city in Gujarat, killing 32 people. Shocking information has come out that the morbi cable bridge was collapsed when opened the 4th day after its renovation and the bridge was opened without a fitness certificate.