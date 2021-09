முதுகில் குத்திவிட்டனர்.. ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்காவுக்கான தூதர்களை உடனடியாக திரும்ப அழைத்த பிரான்ஸ்

Paris

oi-Velmurugan P

பாரிஸ்: அமெரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கான தனது தூதர்களை உடனடியாக திரும்ப அழைப்பதாக பிரான்ஸ் கூறியது. நீர்மூழ்கிக் கப்பல் ஒப்பந்தத்தை ஆஸ்திரேலியா ரத்து செய்ததுடன் அமெரிக்கா உதவியுடன் தயாரிக்கப்போவதாக அறிவித்தது. இதனால் பிரான்ஸ் கடும் கோபம் அடைந்துள்ளது. ஆஸ்திரேலியா தங்கள் முதுகில் குத்திவிட்டதாக கொதிப்படைந்துள்ளது.

4300 கோடி டாலர் மதிப்பில் 12 நீர் மூழ்கி கப்பல்களை தயாரிப்பதற்காக கடந்த 2016ம் ஆண்டு பிரான்ஸ் நாட்டுடன் ஆஸ்திரேலியா ஒப்பந்தம் செய்து செய்திருந்தது.

டீசல் மற்றும் மின்சாத்தில் இயங்கும் கப்பல்களை உருவாக்க பிரான்ஸ் முடிவு செய்திருந்தது . ஆனால் இடையில் புகுந்த அமெரிக்கா, வாருங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவுகிறோம் என்றது,.

English summary

France immediately recalling its Ambassadors to the U.S. and Australia after Australia scrapped a big French conventional submarine purchase in favour of nuclear subs built with U.S. technology.