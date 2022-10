நம்மூர்லயாவது ரோட்டு சைடுல நின்று கையசைப்பாங்க.. பீகாரில் குறுக்கே கயிறே கட்டுறாங்களாம்.. பரிதாபம்

Patna

oi-Halley Karthik

பாட்னா: உலக பசி குறியீட்டில் இந்தியா 107வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில், வட மாநிலங்களின் நிலை குறித்து டிவிட்டரில் வீடியோ ஒன்று வேகமாக பரவி வருகிறது.

அதாவது, தமிழ்நாட்டிலிருந்து பைக் ரைட் சென்ற இளைஞர்களை வழிமறித்த சிறார்கள் அவர்களிடம் யாசகம் கேட்கின்றனர். தமிழர்கள் மட்டுமல்லாது அம்மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களிடமும் சிறார்கள் யாசகம் கேட்கின்றனர்.

இது தொடர்பான வீடியோதான் தற்போது வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

With India falling to the 107th position on the World Hunger Index, a video is going viral on Twitter about the plight of northern states. Some children have begged youths who had gone from Tamil Nadu to Nepal via Bihar. Many on social media have commented that this shows the status of northern states in India.