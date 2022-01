ஒரு குழந்தை பிறந்து 3 மாதத்தில் மற்றொரு குழந்தையா?.. பீகாரில் மெடிக்கல் மிராக்கிள்?.. நடந்தது என்ன?

Patna

oi-Vishnupriya R

பாட்னா: பீகாரில் குழந்தை பிறந்த பெண்ணுக்கு அடுத்த 3 ஆவது மாதத்தில் மற்றொரு குழந்தை பிறந்த வினோதச் சம்பவம் நடந்துள்ளது. இந்த செய்தி டிசம்பர் மாதத்தில் நடந்திருந்தாலும் தற்போது வேகமாக பகிரப்படுகிறது.

ஒரு குழந்தை பிறப்பதற்கு பெண்ணுக்கு எப்படியும் 10 மாதங்கள் ஆகும். அடுத்து கர்ப்பம் தரிக்க குறைந்தது 3 முதல் 6 மாதங்கள் வரை ஆகலாம். இது ஒவ்வொரு பெண்ணின் உடல்நிலையை பொருத்தது.

இந்த நிலையில் பீகார் மாநிலம் ஹர்பூரில் உள்ள ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஆஷா ரீட்டா தேவி. இவருக்கு 28 வயதாகிறது. இவருக்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் திருமணம் நடந்தது. இவர் உஜியர்ப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.

பிறந்த குழந்தைக்கு விளக்கெண்ணெய் கொடுத்த கை வைத்தியம்.. பிஞ்சுக் குழந்தை பலியான சோகம்

English summary

Bihar faces very strange case: Woman became mother again in just 3 months to do scam to get government fund.