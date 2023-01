கதறிய சிறுமி.. கோயிலுக்கு அருகிலேயே.. பலாத்காரம் செய்த கொடூரர்கள்.. சாட்டையை சுழற்றுமா போலீஸ்

Patna

oi-Halley Karthik

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் 8ம் வகுப்பு மாணவி ஒருவர் 5 பேரால் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளை பிடிக்க காவல்துறையினர் தனிப்படையினரை அமைத்துள்ளனர்.

பீகார் மாநிலத்தில் ஜல்லா பகுதியில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. இந்த பகுதியில் வசித்து வரும் சிறுமி ஒருவர் அருகில் இருக்கும் பள்ளியில் 8ம் வகுப்பு பயின்று வருகிறார். இந்நிலையில் இவர் வழக்கம்போல இன்று பள்ளி சென்று திரும்பி இருக்கிறார். அப்போது இவரை யாரோ பின்தொடர்வது போல இருந்திருக்கிறது. இதனையடுத்து சிறுமி வேகமாக நடந்து வந்துள்ளார். ஆனால் அதற்குள் சிலர் சிறுமியின் வாயை பொத்தி கடத்தியுள்ளனர்.

இதனை சற்றும் எதிர்பாராத சிறுமி அவர்கள் பிடியிலிருந்து தப்ப முடியாமல் தவித்துள்ளார். கடத்தியவர்கள் சிறுமியை ஜல்லா பகுதியில் உள்ள அனுமன் கோயிலுக்கு அருகே ஆட்டோவில் கொண்டு வந்துள்ளனர். கோயிலுக்கு அருகே ஒரு காலி அறை இருந்திருக்கிறது. இந்த அறையில் சிறுமி அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார். அவளது கை, கால்கள் மற்றும் வாய் அனைத்தும் கட்டப்பட்டிருந்திருக்கிறது. இதனையடுத்து வந்தவர்கள் அனைவரும் அறையைவிட்டு வெளியே சென்றிருக்கின்றனர்.

சென்னையில் பரதநாட்டிய அரங்கேற்றம் நடத்தும் 14 வயது அமெரிக்க சிறுமி சியோனா!

English summary

In the state of Bihar, an 8th class girl was gang-raped by 5 people and has caused a great shock. The police have formed special teams to nab the criminals involved in the incident.