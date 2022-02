“டீ குடிக்கும் போது கிளாஸையும் விழுங்கிட்டேன்”.. பீகார் மருத்துவர்களை பதற வைத்த 55 வயது முதியவர்!

Patna

oi-Jaya Chitra

பாட்னா: பீகாரில் டீ குடிக்கும் போது முதியவர் ஒருவர் டீ டம்ளரையும் சேர்த்து விழுங்கி விட்டதாக கூறியிருப்பது அதிர்ச்சியையும், வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அறுவைச் சிகிச்சை மூலம் அவரது வயிற்றில் இருந்து அந்த டம்ளரை மருத்துவர்கள் வெளியில் எடுத்துள்ளனர்.

எதை எடுத்தாலும் வாயில் போட்டுக் கொள்ளும் பழக்கம் சிறு குழந்தைகளுக்கு உண்டு. சமயத்தில் அவை தொண்டையில் சிக்கி உயிருக்கே ஆபத்தாகி விடும் என்பதால், குழந்தைகளைக் கண்காணித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். ஆனால் வயதான தாத்தா ஒருவர், ஒரு டம்ளரையே விழுங்கி விட்டதாக உறுதியாகக் கூறுகின்றனர் பீகாரில் உள்ள ஒரு குடும்பத்தினர்.

பீகார் மாநிலம் வைசாலி மாவட்டத்தில் தான் இந்த வினோதமான சம்பவம் நடந்துள்ளது.

English summary

A 55-year-old man, suffering from acute constipation and abdominal pain, was on Sunday operated upon by a team of doctors here who extracted a glass tumbler from his colon.