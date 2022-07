உடல் எடையை குறைங்க.. மோடி அடித்த கமெண்ட்.. சட்டென "வொர்க் - அவுட்டில்" குதித்த தேஜஸ்வி!

Patna

oi-Halley Karthik

பாட்னா: ராஷ்டிய ஜனதாதள கட்சியின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் உடற்பயிற்சி செய்யும் வீடியோக்கள் தற்போது டிவிட்டரில் அரசியல் ஆர்வலர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. 32 வயதான இவர் தனது வீட்டில் கிரிக்கெட் விளையாடும் காட்சிகளையும், ஜீப் ஒன்றை தள்ளும் காட்சிகளையும் வீடியோக்களாக வெளியிட்டுள்ளார்.

பீகார் மாநில சட்டமன்றமானது ஏறத்தாழ 100 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது. இதனை சிறப்பிக்கும் வகையில் சட்டமன்றத்தில் கடந்த 12ம் தேதி பீகார் பவன் நினைவு தூண் திறப்பு விழா நடைபெற்றது.

English summary

Rashtriya Janata Dal President Tejashwi Yadav's exercise videos have now caught the attention of political enthusiasts on Twitter. The 32-year-old posted videos of himself playing cricket at home and pushing a jeep.