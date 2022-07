ஒருநாள் ரெண்டு நாள் இல்லை.. 22 வருசமா இவர் குளிக்கவே இல்லயாம்! காரணம் தெரியுமா?

Patna

oi-Halley Karthik

பாட்னா: சென்னை போன்ற நகரத்தில் ஒரு நாளை கூட நம்மால் நிச்சயம் குளிக்காமல் நகர்த்த முடியாது அல்லது கோடைக்காலங்களில் நிச்சயம் குளிக்காமல் இருக்க முடியாது. ஆனால் ஒருவர் சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் குளிக்காமல் இருக்கிறார் என்றால் அதை உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆமங்க பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த நபர் ஒருவரின் கதைதான் இது.

பக்தி மார்க்கத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து பின்னர் தனது குருவின் பேச்சைக் கேட்டு இந்த மனிதர் சுமார் 22 ஆண்டுகளாக குளிக்காமல் இருக்கிறார். இதில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய அம்சம் எதுவெனில், இவர் தனது மனைவியின் மறைவின்போதுகூட சடங்குகளுக்கு குளிக்கவில்லை. தனது மகன் ஒருவர் இறந்தபோதும் குளிக்காமல் பிடிவாதமாக இருந்துள்ளார். யாரு சாமி அது? என உங்களுக்கே அவரை பற்றி தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என தோன்றுகிறதா?

English summary

Can you believe that a person from Bihar has not bathed for more than 20 years? Yes this is the story of a person from Bihar state.