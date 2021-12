புதுச்சேரி புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு அனுமதி.. ஆனால் மது பானத்திற்கு நோ.. உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

Puducherry

oi-Rajkumar R

சென்னை: புதுச்சேரியில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களை அனுமதித்துள்ள சென்னை உயர் நீதிமன்றம், டிசம்பர் 31ம் தேதி இரவு 10 மணி முதல் ஜனவரி 1ம் தேதி அதிகாலை 1 மணி வரை மதுபானங்கள் விற்க கூடாது என தடைவிதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் பரவி வரும் நிலையில் புதுச்சேரியில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு தடை விதிக்க கோரி கரிக்காலம்பாக்கம் கிராம பஞ்சாயத்து முன்னாள் தலைவர் ஜெகன்நாதன் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எஸ்.வைத்தியநாதன் மற்றும் டி. பரத சக்கரவர்த்தி அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

பல மாதங்களுக்கு பிறகு.. சென்னையில் கொரோனா கேஸ்கள் எப்படி ஏறுது பாருங்க! ஐசிஎம்ஆர் டாக்டரின் டேட்டா

அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள் தமிழகம் உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் புதுச்சேரியில் குவிந்து வருகின்றனர் எனவே அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து வரும் வாகனங்களை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர்.

English summary

The Chennai High Court has allowed New Year celebrations in Pondicherry and banned the sale of liquor from 10 pm on December 31 to 1 am on January 1.