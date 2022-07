மாணவர்கள் மரணத்தை நிறுத்துங்க.. இல்லாவிட்டால் மாநில அரசுக்குத்தான் அவமானம்.. அமீர் தாக்கு

Puducherry

oi-Vishnupriya R

புதுவை: தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவிகள் மரணம் தொடர்ந்து நடைபெறுவது மாநில அரசுக்கு அவமானம் என இயக்குநர் அமீர் காட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

இயக்குநர் அமீர், சமூக பிரச்சினைகளுக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறார். இவர் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொள்வதற்காக புதுவை சென்ற அமீர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், பள்ளி மாணவிகள் மரணம் தொடர்ச்சியாக நடந்து வருகிறது. இது மாநில அரசுக்கு அவமானம். திமுக, அதிமுக என எந்த ஆட்சியாக இருந்தாலும் இதே நிலைதான் தொடர்கிறது.

English summary

Director Ameer says about school students death to be stopped if it continues then it will be shame on TN government.