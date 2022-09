குளிர்பானத்தில் விஷம்! காரைக்கால் மாணவனின் சாவுக்கு காரணம் என்ன?அதிரடி உத்தரவிட்ட ரங்கசாமி! பின்னணி?

Puducherry

காரைக்கால் : காரைக்காலில் தன் மகளை விட நன்றாக படித்ததால் மாணவனுக்கு விஷம் கொடுத்து கொலை செய்த சம்பவத்தில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற போது மாணவனுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கவில்லை என்ற புகாரில் , காரைக்காலில் சம்பளம் பெற்று புதுச்சேரியில் பணியாற்றினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் காரைக்கால் அடுத்த நேரு நகர் பகுதியில் வசித்து வரும் ராஜேந்திரன் மாலதி தம்பதியரின் 2வது மகன் பால மணிகண்டன் அதே பகுதியில் உள்ள தனியார் ஆங்கிலப் பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தான்.

அதே பள்ளியில் பயிலும் சக மாணவியின் தாயார் விஷம் கலந்த குளிர்பானம் கொடுத்து குடித்ததால் கடந்த 03ம் தேதி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

Puducherry Chief Minister Rangasamy has ordered the dismissal of two doctors after a complaint that the student was not given proper treatment when he was treated at the hospital in the incident where a student was poisoned and killed because he studied better than his daughter in Karaikal.