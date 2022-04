அமித்ஷாவை எதிர்த்து கைதானவர்களின் உணவில் பல்லி! புதுச்சேரி போலீஸ் நிலையத்தில் பரபரப்பு

Puducherry

புதுச்சேரி: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று புதுச்சேரி சென்ற நிலையில் அவருக்கு கருப்பு கொடி காட்டும் விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மதிய உணவில் பல்லி கிடந்தது. இதையடுத்து அந்த உணவை சாப்பிட்டவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா புதுச்சேரியில் பல்வேறு திட்டங்களை துவங்கி வைப்பதற்காக நேற்று இரவு சென்னை வந்தார். அவருக்கு பாஜக சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. ஆவடி மத்திய ரிசர்வ் படை வளாக விருந்தினர் மாளிகையில் அவர் தங்கினார்.

இதையடுத்து இன்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற அவர் விமான நிலையத்தில் இருந்து கார் மூலம் ஆவடி மத்திய ரிசர்வ் படையினர் வளாகத்தில் உள்ள விருந்தினர் மாளிகைக்குச் சென்று தங்கினார்.

Home Minister Amit shah Puducherry visit: Lizard in the lunch served to those arrested people who trying to host Black flag for Amit Shah. Tesion prevailed at Gorimedu Dhanwantri nagar police station.