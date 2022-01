2 வேக்சின் செலுத்தாத அரசு ஊழியர்களுக்கு கட்டாய விடுப்பு.. அரசு அதிரடி அறிவிப்பு.. எங்க தெரியுமா?

Puducherry

oi-Rayar A

புதுச்சேரி: உலகம் முழுவதையும் அச்சுறுத்தி வரும் ஓமிக்ரான் வைரஸ் இந்தியாவுக்குள்ளும் புகுந்து விட்டது. இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் ஜெட் வேகத்தில் அதிகரித்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் புதுவை மாநிலத்திலும் இதன் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது.

புதுவையில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க புதுவை துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

The Puducherry state government has announced that two non-vaccinated employees in Puducherry will be sent on compulsory leave. It has also been stated that everyone in the government office premises is required to wear a face mask