முதல்வர் சீட்டை காப்பாற்ற... பாஜகவிடம் சரணடைந்த "சாமி".. போட்டு தாக்கும் மாஜி முதல்வர் "சாமி"!

Puducherry

oi-Nantha Kumar R

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி முதல்வர் பதவியில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பாஜகவிடம் ரங்கசாமி சரணடைந்துவிட்டார் என முன்னாள் முதல்வரான காங்கிரஸ் கட்சியின் நாராயணசாமி கூறினார்.

புதுச்சேரியில் என்ஆர் காங்கிரஸ், பாஜக கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. ரங்கசாமி முதல்வராக செயல்பட்டு வருகிறார்.

3 பிளான் + 2 குறி.. ஸ்டாலின் கணக்கு நொறுங்குகிறதா.. திமுகவை டேமேஜ் செய்ய போகும் எடப்பாடி.. பாஜக குஷி

இந்நிலையில் புதுச்சேரியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

English summary

Former Congress chief Minister Narayanasamy has says that Rangasamy had surrendered to the BJP to keep the post of Pudhucherry CM.