இனி ’மாஸ்க்’ கட்டாயம்.. புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கும் கட்டுப்பாடுகள்! புதுச்சேரி அரசின் அறிவிப்பு!

புதுச்சேரி : சீனா, இத்தாலி உள்ளிட்ட பல்வேறு உலக நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதன் காரணமாக பல்வேறு மாநிலங்களில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் புதுச்சேரி மாநிலத்திலும் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கும் கட்டுப்பாடுகள் அமலாக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது கடந்த ஒரு மாதமாக சிறிது சிறிதாக கொரோனா பாதிப்பு உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் அதிகரித்து வருகிறது. சீனா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், தென் கொரியா, பிரான்ஸ் இத்தாலி உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் கொரோனா அச்சுறுத்தல் அதிகரித்துள்ளதோடு பரவலானதும் அதிகரித்திருக்கிறது.

சீனாவில் மட்டும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் புதிய பாதிப்புகள் மற்றும் உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து இருக்கிறது. கொரோனாவின் மாறுபட்ட வேரியன்டான ஓமைக்ரான் பிஎஃப் 7 காரணமாக சீனாவில் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழகத்துக்குள் வந்த சீனா கொரோனா! மதுரை விமான நிலையத்தில் இருவருக்கு பாசிட்டிவ்! பரபரத்த அதிகாரிகள்!

Due to the increasing number of corona cases, Corona restrictions have been imposed in various states, Puducherry has also imposed corona restrictions and New Year celebrations have also been enforced.