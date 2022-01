'வட போச்சே'.. புதுவை இளைஞர்களை ஏமாற்றிய சன்னி லியோன்.. நிகழ்ச்சியில் இருந்து பாதியிலேயே ஓட்டம்!

Puducherry

oi-Rayar A

புதுச்சேரி: நமக்கு பல வகையிலும் இன்பங்கள், துன்பங்கள் என வழங்கிய 2021-ம் ஆண்டு நிறைவு பெற்று 2022-ம் ஆண்டு பிறந்து விட்டது. இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் புத்தாண்டு களைகட்டியது. ஆனால் கொரோனா கட்டுப்பாடு காரணமாக வழக்கமான கொண்டாட்டம் இல்லை.

ஆனால் புதுச்சேரியில் எந்தவித கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாமல் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்துக்கு மாநில அரசு அனுமதி அளித்தது. இதனால் நேற்று புதுவை கடற்கரை பகுதியில் புத்தாண்டு உற்சாகமாக கொண்டாட்டப்பட்டது.

English summary

Sexy actress Sunny Leone, who attended the Puducherry New Year concert, is halfway through the show. Fans who bought tickets thinking Sunny Leone would attend are thus disappointed