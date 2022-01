வரலாற்றில் இடம் பிடித்த தமிழிசை - குடியரசு தினத்தில் இரு மாநிலங்களில் தேசிய கொடியேற்றிய முதல் ஆளுநர்

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : இந்திய வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத வகையில் குடியரசு தினத்தன்று இரு மாநிலங்களிலும் தேசிய கொடியேற்றிய முதல் ஆளுநர் என் பெருமையை தெலுங்கானா புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களின் ஆளுநனரான டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பெற்றுள்ளார்.

இந்தியா முழுவதும் நாட்டின் குடியரசு தின விழா தனது வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. டெல்லி ராஜபாதையில் நாட்டின் பாரம்பரியத்தையும் பெருமையையும் வீரத்தையும் பறைசாற்றும் வகையில் நடைபெற்ற பேரணி உலகையே திரும்பிப் பார்க்க செய்தது.

டெல்லி செங்கோட்டையில் குடியரசு தினவிழாவையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தேசியக்கொடி ஏற்றினார். இதே போல நாடு முழுவதும் குடியரசு தின விழாவையொட்டி அந்தந்த மாநில ஆளுநர்கள் தேசிய கொடியேற்றி அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டனர்.

English summary

Dr. Tamizhisai soundararajan, Governor of Telangana and Pondicherry, is the first Governor in the history of India to hoist the National Flag in both the States on Republic Day.