தினமும் பிரார்த்திக்கிறேன்,3ஆம் அலை ஏற்படக்கூடாது.. கொரோனாவுக்கு சிலைகூட வைக்கிறேன்.. ஆளுநர் தமிழிசை

oi-Vigneshkumar

புதுச்சேரி: கொரோனா 3ஆம் அலை ஏற்படக் கூடாது எனத் தினமும் கடவுளைப் பிரார்த்திப்பதாகக் குறிப்பிட்ட புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன், அடுத்து கொரோனா அலை ஏற்படாமல் இருந்தால், கொரோனாவுக்கு சிலைகூட வைத்து விடுகிறேன் என்று தெரிவித்தார்.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் 2ஆம் அலை தற்போது தான் மெல்லக் குறைந்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்துள்ள நிலையில், புதுச்சேரியுடன் போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதேபோல யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரியிலும் வைரஸ் பாதிப்பு மெல்லக் குறைந்து வருகிறது. இந்நிலையில், கொரோனா காலத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிய மருத்துவர்களைப் பாராட்டும் நிகழ்ச்சி ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் நடைபெற்றது.

English summary

Puducherry governor Tamilisai Soundararajan says she is praying daily for Corona 3rd wave not to happen. Puducherry is gearing up to vaccinate all people before August 15.