இந்த பாஜகவிற்கு இதுதான் வேலை.. முதல்வர் ஆக்ஷன் பக்கா.. துரை வைகோ அதிரடி

Pudukottai

oi-Rajkumar R

புதுக்கோட்டை : கோவையில் நடந்த சம்பவத்தில் தமிழக முதல்வர் முறையாக நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார், அந்த சம்பவத்தில் பிற மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடு தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் தான் என்ஐஏ விசாரணைக்கு முதல்வர் பரிந்துரை செய்தார் என மதிமுக தலைமை நிலைய செயலாளர் துரை வைகோ கூறியுள்ளார்.

கோவை டவுன்ஹால் பகுதியில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் அருகில் கடந்த ஞாயிறன்று அதிகாலை கார் ஒன்று தீ பற்றியதில் அதில் இருந்த ஒருவர் உடல் கருகி உயிரிழந்தார். காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்ததால் கார் தீ பற்றியதாக கூறப்பட்டது.

கார் வெடித்து சிதறியதில் உயிரிழந்தவர் உக்கடம் கோட்டைமேட்டை சார்ந்த ஜமேஷா முபின் என தெரியவந்துள்ளது. மேலும் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இவரிடம் தேசிய புலணாய்வு முகமை விசாரணை மேற்கொண்டதும் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து இந்த வழக்கில் இதுவரை 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Durai Vaiko supports Chief Minister Stalin over Coimbatore car blast The Chief Minister of Tamil Nadu is taking proper action in the incident in Coimbatore, and it was on the suspicion that other states and foreign countries may be involved that the Chief Minister recommended an NIA investigation, said the Secretary of the Mdmk Head Office, Durai Vaiko.