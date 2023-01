ஐயப்ப மாலை போட்டுட்டு.. சார் செய்த வேலையை பாருங்க.. புதுக்கோட்டை ஆன்திவேயில் "சாமி"யை அள்ளிய போலீஸ்

Pudukottai

oi-Halley Karthik

புதுக்கோட்டை: தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா பயன்பாடு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில் காவல்துறையினர் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், சூதாட்டத்தில் ரூ.20 லட்சத்தை இழந்ததால் அப்பணத்தை சம்பாதிக்க கஞ்சா கடத்திய தீயணைப்பு துறை வீரர் ஒருவர் புதுக்கோட்டையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் கே.புதூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் இளைஞர் ஹரிமுருகன். இவர் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்தான் தீயணைப்புத்துறையில் பணிக்கு சேர்ந்திருக்கிறார். இவருக்கு சிறு வயதிலிருந்து சூதாட்டம் விளையாடும் பழக்கம் இருந்திருக்கிறது. இந்நிலையில் வேலைக்கு சேர்ந்தபின்னர் ஆன்லைனில் சூதாட்டத்தை தொடர்ந்திருக்கிறார். தொடக்கத்தில் கொஞ்சம் பணம் சம்பாதித்திருந்தாலும், நாட்கள் செல்ல செல்ல பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த இழப்பை ஈடுகட்ட நண்பர்களிடத்தில் கடன் வாங்கியுள்ளார். அந்த கடன் உரிய நேரத்தில் கொடுக்கப்படாததால் நண்பர்களுக்கும் இவருக்கும் இடையே பிரச்னை எழுந்திருக்கிறது. அதன் பின்னர் உறவினர்களிடத்திலிருந்து கடன் வாங்கி நண்பர்களின் கடனை அடைத்திருக்கிறார். பின்னர் உறவினர்களிடையே சர்ச்சை எழுந்திருக்கிறது. பணத்தை தேடி தொடர்ந்து அலைந்திருக்கிறார். அப்போதுதான் சிலர் இவருக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்திருக்கின்றனர்.

அதிமுக ஆட்சியில் கஞ்சா தலைவிரித்தாடியது.. குட்கா வழக்கே சாட்சி.. எடப்பாடி கேள்விக்கு ஸ்டாலின் பதிலடி

English summary

In Tamil Nadu, the use of ganja is on the rise and the police are conducting intensive searches. In this case, a firefighter who smuggled ganja to earn money after losing Rs 20 lakh in gambling has been arrested in Pudukottai. The incident has created an uproar in the area.