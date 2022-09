பஸ் படியில் பயணம்..ஆபத்தை விலை கொடுத்து வாங்கும் புதுக்கோட்டை மாணவர்கள்.. இறக்கி விட்ட நடத்துனர்

Pudukottai

புதுக்கோட்டை: பள்ளி மாணவர்கள் ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்ததை அடுத்து புதுக்கோட்டையில் படிக்கட்டில் தொங்கி கொண்டு வந்த மாணவர்களை இறக்கிவிட்டு ஓட்டுனர் மற்றும் நடத்துனர் பேருந்தை எடுத்துச் சென்றனர்.

பள்ளிக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செல்ல வேண்டும் என்பதற்கான மாணவர்கள் படியில் தொங்கிக் கொண்டு பயணம் செய்கின்றனர். அடிக்கடி படியில் இருந்து கீழே விழுந்து காயம் படும் சம்பவங்களும் அரங்கேறி வருகின்றன. சில தினங்களுக்கு முன்பு மதுரையில் 9ஆம் வகுப்பு மாணவன் பிரபாகரன் படிக்கட்டில் இருந்து தவறி விழுந்து உயிரிழந்த கலங்கச் செய்யும் சம்பவம் நடந்தேறியது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மேல்மருவத்தூர் அருகே, அரசுப் போக்குவரத்து கழக பேருந்தில் படிக்கட்டில் பயணம் செய்த பள்ளி மாணவர் தவறி விழும் காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவங்களைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு முழுவதும் படியில் தொங்கி பயணம் செய்யும் மாணவர்களை "படியில் பயணம் செய்யமாட்டோம்" என்று உறுதி மொழி ஏற்க செய்யும் பணியில் காவல்துறையினர், போக்குவரத்து துறையினர் ஆகியோர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

The driver and conductor took the bus to Pudukottai after dropping off the students who had brought them hanging from the stairs after the school students traveled dangerously.