ஆயுதப்படை காவலர் தற்கொலைக்கு பணிச்சுமை காரணமா? - அமைச்சர் ரகுபதி கொடுத்த விளக்கம்!

Pudukottai

oi-Vignesh Selvaraj

புதுக்கோட்டை : கோவை சிறைச்சாலையில் ஆயுதப்படை காவலர் தற்கொலை செய்து கொண்டதற்கு சொந்த பிரச்சனை காரணமாக இருக்கலாம் என சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை மத்திய சிறைச்சாலை வளாகத்தில் நடைபெற்று வரும் அரசு பொருட்காட்சியின்போது, ஆயுதப்படை காவலர் காளிமுத்து என்பவர் துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொண்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார்.

உயிருக்கு போராடிய காளிமுத்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு ஆயுதப்படை சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், இன்று அதிகாலை சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

Law Minister S.Regupathy has said that personal problems may be the reason for the suicide of armed force guard in the Coimbatore jail.