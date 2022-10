மாணவர்கள் அடிப்படை கல்வியை தாய் மொழியில் தான் கற்க வேண்டும் - மயில்சாமி அண்ணாதுரை

Pudukottai

oi-Mani Singh S

புதுக்கோட்டை: மாணவர்கள் முதலில் தாய் மொழியில் தான் அடிப்படை கல்வியை கற்க வேண்டும் என்றும், அதன்பிறகு அவர்களுக்கான மொழியை மாணவர்கள் தேர்வு செய்வார்கள் என்றும் இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குனர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூரில் உள்ள தனியார் என்ஜினீயரிங் கல்லூரியில் 9-வது ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது.

இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குனர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை கலந்துகொண்டார். அப்போது அவர் 400க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார். தொடர்ந்து விழாவில் அவர் பேசியதாவது:-

English summary

Former Director of ISRO Mylswamy Annadurai has said that students should first learn basic education in mother tongue and after that students will choose the language for them.