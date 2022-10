ஸ்டாலின் தான் வர்றாரு..மல்லுக்கட்டும் உடன்பிறப்புகள்! களைகட்டிய இராமநாதபுரம் திமுக!தயாரான பட்டியல்?

Ramanathapuram

இராமநாதபுரம் : பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் குருபூஜை மற்றும் ஜெயந்தி விழாவில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வருகை திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டதால் அவர் தரப்பு நிர்வாகிகள் சோர்ந்து போயுள்ள நிலையில், முதல்வர் ஸ்டாலினின் வருகையால் உடன்பிறப்புகள் உற்சாகமடைந்தாலும் 'கோஷ்டி' மோதலும் ஒருங்கே களைகட்டியுள்ளது.

அக்டோபர் 30ஆம் தேதி தேவர் ஜெயந்தி விழா கொண்டாடப்பட இருக்கும் நிலையில், விழாவுக்கு 4 நாட்களுக்கு முன்னதாக எடப்பாடி பழனிசாமி பசும்பொன் செல்ல மாட்டார் என்ற அறிவிப்பு இராமநாதபுரம் மாவட்ட அதிமுக மட்டுமல்லாது தமிழகம் முழுவதும் உள்ள முக்குலத்து நிர்வாகிகளிடையே கடுமையான கொந்தளிப்பை உருவாக்கியுள்ளது.

அதே நேரத்தில் பசும்பொன்னில் நடைபெறும் குருபூஜை விழாவில் பங்கேற்க வருகை தரும் தலைவர்களை வரவேற்கும் சுவர் விளம்பரங்களால் ராமநாதபுரம், மாவட்டம் களைகட்டி உள்ளது. இந்த முறை அதிமுகவினர் மட்டுமல்ல திமுகவினரும் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிந்து வரவேற்பு ஏற்படுகளை செய்து வருகின்றனர்.

AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami's visit to Pasumbon Muthuramalingath Devar's Kurupuja and Jayanti celebrations has suddenly been cancelled, while his party executives are exhausted, but the siblings are excited by Chief Minister Stalin's visit, but the 'Koshti' conflict has also come to a head.