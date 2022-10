பசும்பொன் விழாவில் காலணிகளை காக்க காவலர்களா? சர்ச்சையான அதிகாரிகளின் ஆர்டர்! தீயாய் பரவும் போட்டோ!

Ramanathapuram

இராமநாதபுரம் : பசும்பொன் கிராமத்தில் நடைபெற்ற முத்துராமலிங்கத் தேவர் ஜெயந்தி விழாவில் கலந்து கொள்ள வரும் நபர்களது காலணிகளை பாதுகாக்கும் பணியில் காவல்துறை, பேரூராட்சி மற்றும் ஊராட்சி பணியாளர்களை நியமித்து அதிகாரிகள் வெளியிட்டதாக உத்தரவு ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி கடும் கண்டனங்களை பெற்றிருக்கிறது.

பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் 115வது ஜெயந்தி விழா மற்றும் 60வது குருபூஜை விழாவானது கடந்த 28 ஆம் தேதி முதல் 30ஆம் தேதி வரை வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொண்டனர்.

விழாவையொட்டி காலை 9 மணி முதலே நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பலர் மாலையணிவித்து அவரது திருவுருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர். இதன் காரணமாக ஆயிரக்கணக்கான போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

