இதே தான் வேலையா உங்களுக்கு? ஓபிஎஸ்-இபிஸ் மோதலால் கடுப்பான ‘சவுத்’! கொதித்தெழும் முக்குலத்தோர்!

Ramanathapuram

oi-Rajkumar R

இராமநாதபுரம் : பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜை விழாவிற்கு இன்னும் 15 நாட்களே இருக்கும் நிலையில் தேவர் தங்க கவசத்தை பெறுவது யார் என்ற மோதலுக்கு அதிமுகவில் முடிவு கட்டப்படாத நிலையில் தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த முக்குலத்தோர் சமுதாயத்தினர் அதிமுக நிர்வாகிகள் மீது கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும் அரசே தேவரின் தங்க கவசத்தை அரசுடைமை ஆக்கி வருடா வருடம் அணிவிக்க வேண்டும் என எனக் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் 115வது குருபூஜை மற்றும் ஜெயந்தி விழா அவரது பிறந்த ஊரான ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே உள்ள பசும்பொன் கிராமத்தில் வருகிற 30-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் பல்வேறு சமுதாய அமைப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றனர். இதற்கான ஏற்பாடுகள் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

With 15 days left for the Pasumpon Muthuramalinga Thevar Guru Puja festival, the conflict over who will receive the Devar's gold armor has not been resolved in the AIADMK.