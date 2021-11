மனைவி மீது சந்தேகம்.. தீ வைத்து கொன்ற கணவணுக்கு ஆயுள்.. ராமநாதபுரம் கோர்ட் உத்தரவு

Ramanathapuram

ராமநாதபுரம் : ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் திருமண பந்தத்தை மீறிய உறவு வைத்திருந்ததாக கூறி மனைவியை உயிரோடு எரித்த கணவனுக்கு நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளித்து உள்ளது

2015ம் ஆண்டு முதல் நடைபெற்று வந்த வழக்கில் கணவருக்கு ஆயுள் தண்டனை மற்றும் அபராதம் விதித்து ராமநாதபுரம் நீதிமன்றம் வழங்கியது.

அபராதத்தை கட்டத் தவறினால் மேலும் 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்க நேரிடும் என்றும் மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.

Suspected husband has burnt his wife to death in Ramanathapuram. The Ramanathapuram mahila Court has sentenced the husband to life imprisonment and failure to pay the fine carries a further 2 years imprisonment, the judge said.