கட்சி சிதறி கிடக்கிறது, நாங்கள் பதறி கிடக்கிறோம்! அடடே இவரா? பரபர பாலிடிக்ஸ்க்குள் வந்த அன்வர் ராஜா!

Ramanathapuram

oi-Rajkumar R

ராமநாதபுரம் : அதிமுகவின் நிறுவனர் எம்ஜிஆரின் 35 ஆவது நினைவு நாள் வருகிற 24-ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படும் நிலையில், அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சரான அன்வர் ராஜா இராமநாதபுரத்தில் ஒட்டியுள்ள போஸ்டர்கள் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளன.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் ஒருவரை ஒருவர் கட்சியை விட்டு நீக்கியதாக கடந்த சில மாதங்களாகவே அறிக்கைக்கு மேல் அறிக்கை விட்டு வந்தனர்.

அதற்கு முன்னதாக சசிகலா சிறைக்குச் சென்ற பிறகு ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இணைந்த நிலையில் எடப்பாடிக்கு எதிராக செயல்பட்ட பலரும் கட்சியை விட்டு துரத்தி அடிக்கப்பட்டனர். அந்த வகையில் பெங்களூர் புகழேந்தி உள்ளிட்டோர் அடங்குவர்.

English summary

As the 35th death anniversary of AIADMK founder MGR is being observed on the 24th, the posters attached to Anwar Raja Ramanathapuram, a former minister sacked from the AIADMK, have created a sensation.