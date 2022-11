கம்போடியாவில் ஆபாச சாட்டிங் கும்பலிடம் சிக்கிய தமிழர்கள்.. தப்பி வந்த இளைஞர் அதிர்ச்சி தகவல்

Ramanathapuram

oi-Vishnupriya R

ராமநாதபுரம்: கம்போடியாவில் ஆபாச சாட்டிங் கும்பலிடம் தமிழக இளைஞர்கள் சிக்கித் தவிப்பதாக ராமநாதபுரத்திற்கு வந்த இளைஞர் அதிர்ச்சி தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.

முன்பெல்லாம் ரூபாய் நோட்டுகளை பறிக்க கஷ்டப்பட்டு ஏமாற்றுவர். ஆனால் இன்றோ உட்கார்ந்த இடத்தில் இருந்து மோசடிக்காரர்கள் ஏமாற்றுகிறார்கள். ஹைடெக்காக பணத்தை கறப்போரின் எண்ணிக்கை அதிகமாகவே உள்ளது.

வீடியோ கால் போட்டு அதில் நிர்வாணமாக நின்றுக் கொள்ளுதல், போனில் வீடியோ காலை எதிராளி ஆன் செய்தவுடன் ரெக்கார்டிங் செய்யப்பட்டுவிடும். இதை வைத்து மிரட்டி பணம் பறித்தலும் நடக்கிறது.

Tamilnadu youths trapped in obscene chatting group in Cambodia. This info was given by Ramanathapuram guy who escaped from that place.