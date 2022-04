30 வருட பாரம்பரியம்.. கழிவறையில் தயாரிக்கப்பட்ட சமோசா! எலி ஷவர்மா.. அதிர்ச்சியில் உறைந்த கஸ்டமர்கள்!

Riyadh

oi-Rajkumar R

ரியாத் : சவூதி அரேபியாவில் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கழிவறைகளில் சமோசா மற்றும் இதர தின்பண்டங்களை தயாரித்து விற்பனை செய்ததை கண்டறிந்ததை அடுத்து, ஜித்தா நகரில் உள்ள ஒரு உணவகத்தை அதிகாரிகள் சமீபத்தில் மூடியுள்ளனர்.

மழை பெய்யும் போது, மாலை நேரங்களிலும் நம் எதை நாடுகிறதோ இல்லை சூடான டீயையும், அதைவிட சூடான சுவையான சமோசாவையும் தான் தேடும். வெறும் டீ மட்டும் டீ பிரியர்களை திருப்தி படுத்தி விடாது.

பல கிலோ மீட்டர் பயணம் செய்து கூட சுவையான தின்பண்டங்களை சாப்பிடும் பழக்கமும் பலருக்கு ஆர்வம் அதிகம், ட்ராவல் vlog என ஆரம்பித்து ஊர் ஊராய் போர் தெரு தெருவாய் சுற்றி சாப்பிட்டு அதனை வீடியோ போட்டு கல்லா கட்டும் யூட்யூபர்களும் அதிகரித்துள்ளனர்.

English summary

Authorities recently closed a restaurant in Jeddah following the discovery that they had been making and selling samosas and other snacks in toilets in Saudi Arabia for more than 30 years.