முதல் கையெழுத்து நீட் ரத்துன்னு சொன்னாரே ஸ்டாலின்... என்னாச்சு அறிவிப்பு வரலையே - இபிஎஸ்

சேலம்: சட்டசபை தேர்தல் நேரத்தில் வாக்குறுதி அளித்த மு.க ஸ்டாலின், நீட் தேர்வுக்கு எதிராக முதல் கையெழுத்து போடுவதாக சொன்னாரே அது என்னாச்சு என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். பொய்யான வாக்குறுதிகளை அளித்து ஆட்சியை பிடித்து விட்டதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்து மூன்று மாதம் கடந்துள்ள நிலையில் எதிர்கட்சியாக உள்ள அதிமுக இன்று திமுகவிற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தி வருகிறது. நீட் தேர்வு ரத்து, பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைப்பு உள்ளிட்ட வாக்குறுதியை நிறைவேற்றத் தவறிய திமுகவை எதிர்த்து அதிமுக தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி உள்ள தனது வீட்டின் முன்பு அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், தேர்தல் நேரத்தில் திமுக அளித்த வாக்குறுதிகளில் ஒன்றை கூட நிறைவேற்றவில்லை என்று குற்றஞ்சாட்டினார்.

English summary

Edappadi Palanisamy has questioned whether it was MK Stalin who promised at the time of the assembly elections that he would sign the first petition against the NEET election. He also accused the regime of making false promises.