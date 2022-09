‘நோ’ படம் எடுக்குறோன்! நீ தான் அடுத்த ‘லேடி சூப்பர் ஸ்டார்’! கலர் கலராய் ரீல் விட்ட வேல் சத்ரியன்!

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : சேலத்தில் சினிமாவில் நடிக்க வாய்ப்பு தருவதாக கூறி பல பெண்களின் வாழ்க்கையில் விளையாடிய போலி இயக்குனர் வேல் சத்ரியன், வாய்ப்பு தேடி வந்த பெண்களை மயக்கியது எப்படி என போலீசாரிடம் பல திடுக்கிடும் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அருகே வீரப்பன்பாளையத்தை சேர்ந்த வேல் சத்ரியன் என்பவர் தனது உதவியாளரான விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தை சேர்ந்த ஜெயஜோதி என்பவர் மூலம் சினிமாவில் நடிக்க நடிகர்கள் நடிகைகள் தேவை என விளம்பரம் செய்துள்ளார்.

அவரிடம் வாய்ப்பு கேட்டு சேலம் இரும்பாலை பகுதியைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் சென்ற நிலையில், அவரை தனது அலுவலகத்தில் வேலைக்கு வைத்த வேல் சத்ரியன் அவரிடம் தவறாக நடக்க முயன்றதாக அந்த இளம்பெண், இதுகுறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

English summary

Fake director Vel Satrian, who played in the lives of many women by claiming to give them an opportunity to act in cinema in Salem, has given many startling confessions to the police about how he seduced women who came looking for opportunities.