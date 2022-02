இபிஎஸ் வசிக்கும் வார்டை கைப்பற்றிய திமுக..அதிமுக பரிதாப தோல்வி - அட என்ன இப்படி ஆயிருச்சே

Salem

oi-Jeyalakshmi C

சேலம்: எதிர்க்கட்சி தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி வசிக்கும் வார்டையும் சேர்த்து கைப்பற்றியுள்ளது திமுக. எடப்பாடி சேலம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 23ஆவது வார்டில் வசிக்கிறார். இங்கே அதிமுக தோல்வியுற்றிருப்பது தொண்டர்களுக்கு பேரிடியை கொடுத்துள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 489 பேரூராட்சிகள் என 648 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் 12, 601 பதவிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக கடந்த 19ஆம் தேதி தேர்தல் நடந்தது. இந்த தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது.

அன்று கட்சியில் அவமானம்! இன்று மக்கள் தந்த வெகுமானம்! சென்னை மாநகராட்சியில் 2 சுயேச்சைகள் வெற்றி!

பெரும்பாலான இடங்களை திமுக கைப்பற்றி வெற்றிவாகை சூடியுள்ளது. அதிமுக குறிப்பிடத்தகுந்த அளவிற்கு வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் இபிஎஸ், ஒபிஎஸ், எஸ்.பி வேலுமணி உள்ளிட்டோர் கோட்டை என கருதப்பட்ட இடங்களில் வெற்றி வாகை சூடி முக்கிய தலைவர்களுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளித்துள்ளது.

English summary

The DMK has captured the ward where Edappadi Palanisamy, the Leader of the Opposition and former AIADMK chief co-ordinator, resides. Edappadi Palanisamy lives in the 23rd Ward of the Salem Corporation. The failure of the AIADMK here has taken a toll on the volunteers.