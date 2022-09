அதிமுக பொதுச்செயலாளர் “யார்” தெரியுமா? கறுப்பு “ஆடு” - எடப்பாடி பேச்சை கேட்டு தொண்டர்கள் “விசில்”

Salem

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சேலம்: அதிமுகவில் ஓ பன்னீர்செல்வத்துடன் ஒற்றைத் தலைமை பிரச்சனை பூதாகரமாகியுள்ள நிலையில் பொதுச்செயலாளர் யார் என்றும், கறுப்பு ஆடு யாரென்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தொடர்பாக விவாதிக்க கடந்த ஜூன் மாவட்டச் செயலாளார்கள் கூட்டம் அதிமுக தலைமையகத்தில் கூட்டப்பட்டது. அப்போது ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் தரப்பு ஆதரவாளர்கள் இடையே வெடித்த மோதல் இன்று வரை தொடர்ந்து வருகிறது.

அதன் விளைவாகவே முதல் பொதுக்குழுக் கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டு ஜூலை 11ம் தேதி இரண்டாவது பொதுக்குழு கூட்டத்தை கூட்டி தன்னை பொதுச்செயலாளராக மகுடம் சூட்டிக்கொண்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

2532.. 3 மூவ்.. அதிரடி ஆக்‌ஷனில் இறங்கிய எடப்பாடி.. முறியடிக்க ஓபிஎஸ்ஸின் அடுத்த பிளான் என்ன?

English summary

Edappadi Palaniswami has asked that who is the general secretary and who is the black sheep in AIADMK amid the problem of single leadership with O Panneerselvam in AIADMK