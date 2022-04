எடப்பாடிக்கு செக் வைக்க சேலம் வரும் சசிகலா...தடபுடல் வரவேற்பு - அசரடிக்கும் போஸ்டர்கள்

Salem

oi-Jeyalakshmi C

சேலம்: சசிகலாவின் ஆன்மீக பயணம் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தப் போவதில்லை என்று அதிமுகவின் நிர்வாகிகள் கூறி வந்தாலும் சேலத்தை நோக்கி கிளம்பியுள்ள சசிகலாவை வரவேற்க தடபுடல் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றனவாம். சசிகலா வருவதற்கு முன்பே நகரம் முழுவதும் ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு செக் வைக்கும் வகையில் உள்ளதாக பேசிக்கொள்கின்றனர் சசிகலா ஆதரவாளர்கள்.

சசிகலாவின் வாழ்க்கை பயணத்தை ஜெயலலிதாவிற்கு முன் ஜெயலலிதாவிற்கு பின் என்று பிரிக்கலாம். ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் அவர்தான் நம்பர் 2. ஜெயலலிதாவின் நிழலாக கூடவே இருந்தார். அதிமுக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பலரும் ஜெயலலிதாவிற்கு கொடுத்த மரியாதையை சசிகலாவிற்கும் கொடுத்தனர்.

ஜெயலலிதா கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 5ஆம் தேதி மரணமடைந்தார். அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு சின்னம்மா என்று நிர்வாகிகள் சசிகலாவை அழைத்தனர். அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராக தன்னை அறிவித்துக்கொண்டார். எல்லாம் சில நாட்கள்தான். எல்லாம் சரியாக போய் கொண்டிருந்த நேரத்தில் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை முதல்வர் பதவியில் இருந்து இறக்கிவிட்டு அவர் முதல்வராக ஆசைப்பட்டது நடக்கவில்லை.

ஓபிஎஸ் போட்ட கண்டிஷன்.. எல்லாத்துக்கும் காரணமான

ஓபிஎஸ் தலைமையில் சிலர் பிரிந்தனர். சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிறை சென்றார் சசிகலா. போவதற்கு முன்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதல்வராக்கி ஆட்சியை ஒப்படைத்தார். டிடிவி தினகரனை துணைப்பொதுச்செயலாளராக அறிவித்து கட்சியை ஒப்படைத்தார். அதன் பின் இரண்டாக உடைந்த கட்சி இணைந்தது வேறு கதை. சசிகலாவையும் டிடிவி தினகரனையும் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு ஓ.பன்னீர் செல்வத்துடன் கரம் கோர்த்தார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

நான்காண்டு கால ஆட்சியையும் நடத்தி முடிக்கப் போகும் நேரத்தில் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தார் சசிகலா. அரசியலில் தீவிரமாக ஈடுபடப்போவதாக கூறிய அவர், சில நாட்களில் அரசியலை விட்டு விலகப்போவதாக அறிக்கை வெளியிட்டார். பின்னர் ஆன்மீக பயணம் கிளம்பினார். சிலருடன் போனில் பேசினார். சசிகலாவுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களை கட்சியை விட்டு ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் நீக்கினர்.

English summary

Sasikala to visit salem spritual tour: (சசிகலாவின் சேலம் ஆன்மீக பயணம்)Sasikala’s tour of Salem district is her personal choice says Edapadi Palanisamy. AIADMK officials have said that Sasikala's spiritual journey will not be affected, arrangements are being made to welcome Sasikala to Salem.